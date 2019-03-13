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الخبر بالموز مع حبوب الشوكولا.. الأشهى على الإطلاق

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هل جربتم الخبر بالموز مع حبوب الشوكولا من قبل؟ إنها وجبة شهية ورائعة لن تستطيعوا مقاومتها.

فإليكم المقادير وطريقة التحضير: 

المقادير

- كوبان من الطحين

- ½ كوب من حبوب الشوكولا

- 3 موزات

- ½ كوب زيت نباتي

- بيضتان

- رشة ملح

- ½ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة

- 4 ملاعق كبيرة من السكر

- ملعقة صغيرة خميرة

- ½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

- بداية، يخلط الطحين بالملح وبيكربونات الصودا والخميرة والقرفة ثم يترك المزيج جانباً

- بعدها، يخفق البيض في الخلاط الكهربائي مع الفانيليا والسكر على سرعة عالية لمدة دقيقتين

- يضاف الزيت مع الاستمرار في الخلط

- يهرس الموز ويضاف الى خليط البيض

- يضاف خليط الطحين بالتدريج مع استمرار الخلط

- يضاف كوب الشوكولا مع التحريك

- يسكب الخليط في قالب مدهون بالزيت

- يدخل القالب إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج.

و "ألف صحة وهنا"!!

مصدر الصورة:  tareekaa

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