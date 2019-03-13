الخبر بالموز مع حبوب الشوكولا.. الأشهى على الإطلاق
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
هل جربتم الخبر بالموز مع حبوب الشوكولا من قبل؟ إنها وجبة شهية ورائعة لن تستطيعوا مقاومتها.
فإليكم المقادير وطريقة التحضير:
المقادير
- كوبان من الطحين
- ½ كوب من حبوب الشوكولا
- 3 موزات
- ½ كوب زيت نباتي
- بيضتان
- رشة ملح
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة
- 4 ملاعق كبيرة من السكر
- ملعقة صغيرة خميرة
- ½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
- ½ ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير
- بداية، يخلط الطحين بالملح وبيكربونات الصودا والخميرة والقرفة ثم يترك المزيج جانباً
- بعدها، يخفق البيض في الخلاط الكهربائي مع الفانيليا والسكر على سرعة عالية لمدة دقيقتين
- يضاف الزيت مع الاستمرار في الخلط
- يهرس الموز ويضاف الى خليط البيض
- يضاف خليط الطحين بالتدريج مع استمرار الخلط
- يضاف كوب الشوكولا مع التحريك
- يسكب الخليط في قالب مدهون بالزيت
- يدخل القالب إلى الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج.
و "ألف صحة وهنا"!!
مصدر الصورة: tareekaa
للمزيد:
اليكم أسهل طريقة لعمل سلطة سيزر الدجاج