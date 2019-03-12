اليكم أسهل طريقة لعمل سلطة سيزر الدجاج

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

سلطة السيزر بالدجاج من الوصفات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها في كل الأوقات، ليس فقط لأنها صحية، بل لمذاقها الشهي مع صوص الرانش اللذيذ الذي يسهل تحضيره بنفسك في المنزل.

إليك هنا أشهر وأسهل طريقة لتحضير سلطة السيزر مع الدجاج في المنزل.

مقادير سلطة السيزر بالدجاج:

٤ شرائح صدور فراخ مشوية ومقطعة لأجزاء صغيرة

٤/١ كوب جبن بارميزان

١ كيس جبن موتزريلا

عبوة صوص رانش

٢/١ كوب من الزيتون الأسود

- خطوات تحضير سلطة السيزر بالدجاج:

١- اغسلي الخس جيدا وقطعيه لشرائح عريضة وضعيه في وعاء.

٢- قومي بمزج الموتزريلا مع صدور الدجاج والزيتون واضيفي الخليط إلى الخس.

٣- انثري القليل من جبن البارميزان على الخليط مع إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة ثم امزجيهم معا.

٤- اسكبي كمية مناسبة من صوص الرانش على السلطة.

٥- وزعي سلطة السيزر بالدجاج فى أطباق وزيني كل منها بقليل من شرائح الخبز المحمص لطعم ألذ.

مصدر الصورة: fustany

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