5 أفكار ووصفات لوحبات فطور صحية.. لا تتجاوز الـ300 كالوري!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وجبة الفطور ، وجبة أساسية في في وجبات الطعام اليومية ، وحتى إذا قررت الخوض في حمية لتخفيف الوزن ، لا يسقط أخصائيو التغذية هذه الوجبة أبداً .. لكن بالتأكيد إذا كنت تنوين المحافظة على وزنك فعليك أن تتبعي بعض التعليمات في وجبات الفطور بحيث يبقى عدد السعرات الحرارية فيها معقولاً .. اليك هنا بعض الوصفات والأفكار لوجبات فطور لا تتجاوز عدد وحداتها الحرارية الـ300 وحدة.



شراب السموذي الأخضر

ضعي ورق الجرجير في الخلاط، ومن ثم أضيفي إليه ثمرة كيوي وتفاحة خضراء، وستنعمين بسموذي أخضر بارد ومنعش وبسعرات حرارية قليلة.

البيض بزيت الزيتون

أحضري مقلاة لا تلتصق، وادهنيها بلمسة بسيطة فقط من زيت الزيتون، مستخدمة الفرشاة الخاصة، ومن ثم اخفقي بيضة بقليل من الملح والفلفل وبودرة الثوم، وإن أحببتِ أضيفي إليها قليلاً من البقدونس المفروم، وافرديها في المقلاة على شكل قرص.

الشوفان باللبن

بوسعكِ أيضاً تحضير نصف كوب من الشوفان مع اللبن الزبادي المجمّد وملعقتين كبيرتين من التوت أو الكرز البري.

المكسرات والعسل

حمّصي نصف كوب من المكسرات في مقلاة ساخنة من دون زيت، ومن ثم أضيفي إليها ملعقة ونصف كبيرة من العسل، وانتظري قليلاً حتى تتماسك ومن ثم تناوليها.

الشوفان والعسل

أحضري نصف كوب من حبوب الشوفان، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من جوز الهند وملعقة كبيرة من المكسرات المحمصة والمفرومة، ومن ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وأخرى من اللبن الزبادي أو الحليب.

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