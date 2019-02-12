لا تشتريها ..حضري بطاطس "التشيبس" في المنزل..صحية ولذيذة !
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cooking light )
هل جربت يوماً صنع رقائق البطاطس المقلية و المقرمشة في المنزل ، أنت بالتأكيد ستدمن عليها إذا جربتها مرة واحدة ،فهي تحتوي على دهون أقل بنسبة 60٪ من نظيراتها التي تـشتريـها في المتجر.
خطواتها ليست صعبة جداً ، تحتاج فقط قليلاً من الجهد ومقلاة هوائية، ولكن النتيجة هي وجبة خفيفة مالحة، لذيذة جداً وصحية!
المكونات
- 1 بطاطا روزيتا متوسطة، غير مقشرة ، مقطعة إلى شرائح 1/8 بوصة سميكة
- 1 ملعقة طعام زيت كانولا
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح البحر
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
- زيت كانولا
- 1 ملعقة صغيرة روزماري مفروم طازج
الطريقة
الخطوة 1
في وعاء كبير من الماء البارد ، انقع شرائح البطاطا لمدة 20 دقيقة. اغسل البطاطا ثم جففـها بـالمناشف الورقية.
الخطوة 2
امسح الوعاء الجاف ثم أضف الزيت والملح والفلفل. أضف البطاطس .
الخطوه 3
ضع قليلا من رذاذ الطهو في سلة المقلاة الهوائية . ضع نصف شرائح البطاطس في السلة ، واطهيـها على دفعتين عند 375 درجة فهرنهايت حتى تنضج وتصبح مقرمشة ، حوالي 25 إلى 30 دقيقة.
الخطوة 4
باستخدام الكماشة ، قم بإخراج الرقائق من المقلاة إلى طبق التقديم، رش فوقه الـروزماري.
يمكن تقديمها فورا أو تخزن في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق.
اصنع مجموعة من هذه رقائق البطاطس هذه لحفلاتك القادمة ، وقدمها مع غموس صلصة الرانش .. تأكد ستعجب الجميع !
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