لا تشتريها ..حضري بطاطس "التشيبس" في المنزل..صحية ولذيذة !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cooking light )

هل جربت يوماً صنع رقائق البطاطس المقلية و المقرمشة في المنزل ، أنت بالتأكيد ستدمن عليها إذا جربتها مرة واحدة ،فهي تحتوي على دهون أقل بنسبة 60٪ من نظيراتها التي تـشتريـها في المتجر.

خطواتها ليست صعبة جداً ، تحتاج فقط قليلاً من الجهد ومقلاة هوائية، ولكن النتيجة هي وجبة خفيفة مالحة، لذيذة جداً وصحية!



المكونات

1 بطاطا روزيتا متوسطة، غير مقشرة ، مقطعة إلى شرائح 1/8 بوصة سميكة

1 ملعقة طعام زيت كانولا

1/4 ملعقة صغيرة ملح البحر

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج

زيت كانولا

1 ملعقة صغيرة روزماري مفروم طازج

الطريقة

الخطوة 1

في وعاء كبير من الماء البارد ، انقع شرائح البطاطا لمدة 20 دقيقة. اغسل البطاطا ثم جففـها بـالمناشف الورقية.

الخطوة 2

امسح الوعاء الجاف ثم أضف الزيت والملح والفلفل. أضف البطاطس .

الخطوه 3

ضع قليلا من رذاذ الطهو في سلة المقلاة الهوائية . ضع نصف شرائح البطاطس في السلة ، واطهيـها على دفعتين عند 375 درجة فهرنهايت حتى تنضج وتصبح مقرمشة ، حوالي 25 إلى 30 دقيقة.

الخطوة 4

باستخدام الكماشة ، قم بإخراج الرقائق من المقلاة إلى طبق التقديم، رش فوقه الـروزماري.

يمكن تقديمها فورا أو تخزن في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق.

اصنع مجموعة من هذه رقائق البطاطس هذه لحفلاتك القادمة ، وقدمها مع غموس صلصة الرانش .. تأكد ستعجب الجميع !

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