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لا تشتريها ..حضري بطاطس "التشيبس" في المنزل..صحية ولذيذة !

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( cooking light

هل جربت يوماً صنع رقائق البطاطس المقلية و المقرمشة  في المنزل ، أنت بالتأكيد ستدمن عليها إذا جربتها مرة واحدة ،فهي تحتوي على دهون أقل بنسبة 60٪ من نظيراتها التي تـشتريـها في المتجر.

خطواتها ليست صعبة جداً ، تحتاج فقط قليلاً من الجهد ومقلاة هوائية،  ولكن النتيجة هي وجبة خفيفة مالحة، لذيذة جداً وصحية! 


المكونات

  • 1 بطاطا روزيتا متوسطة، غير مقشرة ، مقطعة إلى شرائح 1/8 بوصة سميكة
  • 1 ملعقة طعام زيت كانولا
  • 1/4 ملعقة صغيرة ملح البحر
  • 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازج
  • زيت كانولا
  • 1 ملعقة صغيرة روزماري مفروم طازج

الطريقة

الخطوة 1
في وعاء كبير من الماء البارد ، انقع شرائح البطاطا لمدة 20 دقيقة. اغسل البطاطا ثم جففـها بـالمناشف الورقية.

الخطوة 2
امسح الوعاء الجاف ثم أضف الزيت والملح والفلفل. أضف البطاطس .

الخطوه 3
ضع قليلا من رذاذ الطهو في سلة المقلاة الهوائية . ضع نصف شرائح البطاطس في السلة ، واطهيـها على دفعتين عند 375 درجة فهرنهايت حتى تنضج وتصبح مقرمشة ، حوالي 25 إلى 30 دقيقة.

الخطوة 4
باستخدام  الكماشة ، قم بإخراج  الرقائق من المقلاة إلى طبق التقديم،  رش فوقه الـروزماري.

يمكن تقديمها فورا أو تخزن في علبة بلاستيكية محكمة الإغلاق.

اصنع مجموعة من هذه رقائق البطاطس هذه لحفلاتك القادمة ، وقدمها مع غموس صلصة الرانش .. تأكد ستعجب الجميع ! 

 

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