الباذنجان المشوي طريقك لخسارة الوزن.. إليك الوصفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يسعى كلّ شخصٍ لإنقاص الوزن من خلال اتباع العديد من الطرق. وما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ للباذنجان المشوي فوائد عديدة على هذا الصعيد، ويعتبر من الأغذية الهامة التي تساعد على حرق الدهون، إذ أنه يحتوي على الكثير من الألياف التي تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية الهامة. كذلك، فإنّ الباذنجان يحتوي على مادة البكتين التي تساهم في التخلص من الكثير من الدهون، كما أنهاا تخلص الجسم من الكثير من الماء والأملاح الزائدة في الجسم.

ومن هنا، إليكم طريقة تحضير الباذنجان المشوي للرجيم:

المكونات:

- حبتان من الباذنجان

- حبةٌ كبيرةٌ من الطماطم

- القليل من البقدونس المفروم ناعماً

- القليل من الكزبرة الخضراء الطازجة مفرومة ناعماً

- حبة من الفلفل الأخضر الحلو

- ملعقةٌ كبيرةٌ من زيت الزيتون.

- ثوم - عدد 2

طريقة التحضير

- قم بتقطيع الباذنجان و الطماطم إلى مربعات صغيرة الحجم.

- قطّع حبة الفلفل الحلو إلى شرائح رقيقة وأضفها إلى قطع البندورة، ثم اهرس الثوم جيداً وأضيفيه إلى الطماطم و الفلفل الحلو.

- ضع الباذنجان في الفرن ليتم شيّه بطريقة جيدة، ثم يتم تقشيره وهرسه جيداً. كذلك، يتم وضع القليل من الليمون إلى الباذنجان حتى لا يتغير لونه، كما يوضع القليل من الملح. وبعدها، يتم خلط المكونات مع بعضها.

- ضع كمية من الزيت الزيتون، وضف المكونات جميعها للباذنجان المهروس واخلطهم معاً.

و "ألف صحة"!!

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