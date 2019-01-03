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سلطة الكينوا مع الخضار.. طبق لذيذ وقليل السعرات الحرارية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كلّ حمية غذائية يجب أن تتضمّن أنواع عديدة من الخضار، إلى جانب أطباق السلطة الغنية بالفوائد، ومن بينها سلطة الكينوا اللذيذة والقليلة السعرات الحرارية.

فإليكم المقادير:

- 5 غرام من الملفوف الأبيض

- 100 غرام من الكينوا الأبيض أو الأحمر

- 50 غرام من الجزر المبشور

- 30 غرام من البقدونس الناعم

- 100 غرام من البندورة الكرزية

- 1 غرام من الكزبرة الخضراء

- 5غرام من البصل الهندي

- 45 غرام من زيت الزيتون

- 5 غرام من السماق

- زعتر أخضر ناعم

- 20 غرام من البصل الأخضر

طريقة التحضير

- يخلط الملفوف مع الكينوا والبقدونس والكزبرة والبندورة والبصل الأخضر والجزر والبصل وزيت الزيتون.

- يُضاف السماق الناعم والزعتر الأخضر والبهار الأسود الى المزيج.

- يُرشّ الملح ويضاف الحامض، ويخلط المزيج مجدداً ومن ثم يقدّم.

"وألف صحة"!!

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