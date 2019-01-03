سلطة الكينوا مع الخضار.. طبق لذيذ وقليل السعرات الحرارية

... طبق اليوم: باربكيو الدجاج مع الخضار والبطاطا الحلوة احرصي على تقديم الأطباق الصحية المختلفة لأسرتك بطرق شهية ليقبلوا عليها ويستطيعوا استبدال الأخرى الغير صحية بها، نقدم لك اليوم طريقة سهلة لتحضير باربكيو الدجاج مع الخضار السوتيه والبطاطا الحلوة، طبق لذيذ وشهي ومنخفض السعرات الحرارية.

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... لا تطهوا السبانخ أبداً.. إليكم أفضل طريقة لأكلها كيف تعدون السبانخ ؟ تضعونه في الفطائر ،أم تتناولونه مطهواً مع الأرز واللحم ،أم قد تفضلون تناوله بالخبز .. كل هذه الطرق المتداولة قد لا تكون أفضل طريقة لتناوله