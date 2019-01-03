سلطة الكينوا مع الخضار.. طبق لذيذ وقليل السعرات الحرارية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
كلّ حمية غذائية يجب أن تتضمّن أنواع عديدة من الخضار، إلى جانب أطباق السلطة الغنية بالفوائد، ومن بينها سلطة الكينوا اللذيذة والقليلة السعرات الحرارية.
فإليكم المقادير:
- 5 غرام من الملفوف الأبيض
- 100 غرام من الكينوا الأبيض أو الأحمر
- 50 غرام من الجزر المبشور
- 30 غرام من البقدونس الناعم
- 100 غرام من البندورة الكرزية
- 1 غرام من الكزبرة الخضراء
- 5غرام من البصل الهندي
- 45 غرام من زيت الزيتون
- 5 غرام من السماق
- زعتر أخضر ناعم
- 20 غرام من البصل الأخضر
طريقة التحضير
- يخلط الملفوف مع الكينوا والبقدونس والكزبرة والبندورة والبصل الأخضر والجزر والبصل وزيت الزيتون.
- يُضاف السماق الناعم والزعتر الأخضر والبهار الأسود الى المزيج.
- يُرشّ الملح ويضاف الحامض، ويخلط المزيج مجدداً ومن ثم يقدّم.
"وألف صحة"!!
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