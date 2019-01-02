سلطة الفريكة بالخضار.. طبقٌ رائع ومفيد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في الكثير من الأحيان، يرغب الأشخاص بتناول طعامٍ سريع التحضير وفي الوقت نفسه يكون مغذياً. ولذلك، فإنه ليس هناك أشهى وأطيب من سلطة "الفريكة والخضار" التي تتميز بسهولة تحضيرها وفائدتها.

فإليكم المقادير:

- الفريكة

- جبنة الماعز

- خسّ الآيسبرغ

- الخيار

- الملفوف

- الكوسا

- الجزر

- بذور الشيّا

طريقة التحضير:

- قم بتقطيع الملفوف والخسّ، الخيار، الجزر، الكوسا ثمّ قم بإضافة الفريكة والرمّان.

- لتحضير الفريكة، قم بغسلها قبل سلقها لمدة 10 دقائق على نار قوية ثم خفف النار خلال السلق لمدة 5 دقائق.

- لتحضير الصلصة، فأنت بحاجة إلى خلط دبس الرمّان مع زيت الزيتون، الملح والبهار. وبعد ذلك، ضع جبنة الماعز مع بذور الشيا، واخلطهم جميعاً..

و"ألف صحة"!!

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