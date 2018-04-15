سلطة البوملي.. وصفة سهلة وشهية (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الحمضيات والبوملي على رأسها تعد من بين مفردات الشتاء الأجمل. لذا، يحرص على استغلالها من خلال أطباق شهية.

سلطة البوملي

المقادير لـ 4 اشخاص:

- خس الآيسبرغ : 1 حبة (مغسول ومقطع)

- الذرة : كوب ونصف

- الفطر : كوب ونصف (طازج ومقطع)

- جبنة : 250 غراماً (جبنة بوفالو)

- بوملي : 1 حبة (مقشرة من الخارج / ومزال القشرة الرقيقة عن الحزوز)

- المايونيز : ملعقتان كبيرتان

- حليب : فنجان (سائل)

- ملح : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة



طريقة التحضير

1. ضعي الخس المقطع بوعاء الخلط، ثم أضيفي الذرة، والفطر الطازج المقطع، وجبنة البوفالو، وفق موقع مطبخ سيدتي.

2. أضيفي شرحات البوملي، وملعقتان كبيرتان من المايونيز، وصبي فنجان الحليب.

3. بهري السلطة بالملح، والسكر، والفلفل الأسود، واخلطي المكونات جيداً حتى تتوزع بشكل متجانس.

4. قدمي سلطة البوملي باردة.