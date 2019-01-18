المعكرونة بالشمندر.. طبق الشتاء المميز

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال فصل الشتاء، يعمد الكثيرون إلى تناول الشمندر بشكل يومي. ولكن ما لا يعرفه البعض أنّ هناك طبقاً مميزاً يمكن تناوله في الشتاء، ويشكل الشمندر أساسه.. إنّه "طبق المعكرونة بالشمندر".. فإليكم مقاديره وطريقة تحضيره:

المقادير

- حبّتان من الشمندر

- فصّان من الثوم

- نصف كوب من جبنة البارميزون

- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

- ملعقة كبيرة من الخل

- ربع كوب من الحليب السائل

- 100 غرام من المعكرونة المسلوقة

- نصف ملعقة صغيرة من الملح

- رشة من البارميزون

- ملعقة كبيرة من المكسرات

طريقة التحضير

- يغلّف الشمندر بالورق ويوضع في صينية في الفرن لمدة 40 دقيقة.

- بعد ذلك، يتم وضع الشمندر في الخلاط ويضاف إليه الثوم، البارميزون، زيت الزيتون، الخل والحليب السائل.

- يخلط المزيج ويسكب في وعاء على النار.

- تضاف المعكرونة وتتبّل بالملح والبهار الأسود وتقلّب.

- تسكب المعكرونة في صحن التقديم وتزيّن بالبارميزون والمكسرات.

و "ألف صحة"!!

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