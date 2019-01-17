طبق القريدس مع البشاميل الشهي.. إليك طريقة تحضيره
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبر طبق البشاميل مع الدجاج من أكثر الأطباق المفضلة للكثيرين. لكن هناك طبق آخر يتميز بلذته وطعمه الرائع، وهو طبق القريدس بالبشاميل.
فإليكم مكوناته وطريقة تحضيره:
المكوّنات:
- نصف كيلو قريدس صغير.
- بصلة واحدة مقطعة شرائح.
- ليمونة واحدة مقطعة شرائح.
- ثمرة فلفل رومي واحدة مقطعة شرائح.
- ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعّبات.
- ثوم مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.
- ملح.
- فلفل.
- كمون.
- زيت.
- دقيق.
- زبدة.
طريقة التحضير:
- قم بإحضار حلّة وضع بها زيتاً على النار. بعد ذلك، قم بقليِ فيها البصل حتى يصفرّ لونه، ثم أضف إليه الثوم والطماطم والفلفل الرومي وقلّب المكوّنات جيّداً.
- ضع بعد ذلك القريدس واستمر في التقليب بضع دقائق، ثم ارفع الحلّة عن النار.
- أضف إلى المكوّنات السابقة كلّاً من الشبت المفروم والليمون الشرائح والكمون والملح والفلفل مع استمرار التقليب.
أمّا لتحضير البشاميل، فعليكم القيام بالتالي:
- احضر حلّة وضع فيها قليلاً من الزبدة، ثم أضف الدقيق مع التقليب وعندما يصبح لونه ذهبياً ضع عليه اللبن مع التقليب حتى يصبح القوام متماسكاً ثم ارفعه عن النار.
- اسكب بعض البشاميل على المكوّنات السابقة وقلّبه جيداً حتى تتجانس معاً ثم ضعها في صينية بيركس، وقم بصبّ بقية مقدار البشاميل على وجه الصينية بأكملها.
- أدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مدّة نصف ساعة حتى يحمرّ الوجه ويصبح لونه ذهبياً.
- أخرج الصينية من الفرن لتقدّم ساخنة.
و "ألف صحة"!!
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