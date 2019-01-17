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طبق القريدس مع البشاميل الشهي.. إليك طريقة تحضيره

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق البشاميل مع الدجاج من أكثر الأطباق المفضلة للكثيرين. لكن هناك طبق آخر يتميز بلذته وطعمه الرائع، وهو طبق القريدس بالبشاميل.

فإليكم مكوناته وطريقة تحضيره:

المكوّنات:

- نصف كيلو قريدس صغير.

- بصلة واحدة مقطعة شرائح.

- ليمونة واحدة مقطعة شرائح.

- ثمرة فلفل رومي واحدة مقطعة شرائح.

- ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعّبات.

- ثوم مفروم.

- ملعقتان كبيرتان من الشبت المفروم.

- ملح.

- فلفل.

- كمون.

- زيت.

- دقيق.

- زبدة.

طريقة التحضير:

 - قم بإحضار حلّة وضع بها زيتاً على النار. بعد ذلك، قم بقليِ فيها البصل حتى يصفرّ لونه، ثم أضف إليه الثوم والطماطم والفلفل الرومي وقلّب المكوّنات جيّداً.

- ضع بعد ذلك القريدس واستمر في التقليب بضع دقائق، ثم ارفع الحلّة عن النار.

- أضف إلى المكوّنات السابقة كلّاً من الشبت المفروم والليمون الشرائح والكمون والملح والفلفل مع استمرار التقليب.

أمّا لتحضير البشاميل، فعليكم القيام بالتالي:

- احضر حلّة وضع فيها قليلاً من الزبدة، ثم أضف الدقيق مع التقليب وعندما يصبح لونه ذهبياً ضع عليه اللبن مع التقليب حتى يصبح القوام متماسكاً ثم ارفعه عن النار.

- اسكب بعض البشاميل على المكوّنات السابقة وقلّبه جيداً حتى تتجانس معاً ثم ضعها في صينية بيركس، وقم بصبّ بقية مقدار البشاميل على وجه الصينية بأكملها.

- أدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مدّة نصف ساعة حتى يحمرّ الوجه ويصبح لونه ذهبياً.

- أخرج الصينية من الفرن لتقدّم ساخنة.

و "ألف صحة"!!

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