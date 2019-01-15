5 نصائح لتحضير باستا مميزة.. السر في 3 مكونات أساسية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر طبق الباستا من أكثر الاطباق المحببة إلى قلوب الكثير من الأشخاص، إذ أنه سهل التحضير ولا يحتاج إعداده لوقت طويل.

وبحسب فيليستي كلويكي، الكاتبة المختصة بشؤون الطهي والغذاء، فإنّ "أفضل طريقة لإعداد وجبة باستا شهية لا تتطلب سوى 3 مكونات رئيسية إضافية، وهي القليل من السكر وبعض الخل، وأحد المكونات التالية: الثوم، البقدونس، الزعتر، الريحان، أو إكليل الجبل.

وإليكم بعض النصائح لتحضير الباستا المميزة بحسب كلويكي:

1- عدم طهي الصلصة حتى درجة الغليان، وتسخينها على نار هادئة.

2- إضافة مغرفة مليئة بماء الباستا.

3- إضافة كمية كبيرة من الملح لماء الباستا.

4- تجنب استخدام الزيت لمنع التصاق الباستا، لأن التصاقها يعني بأن وقت طهيها تجاوز الحد.

5- إضافة الباستا إلى الصلصة، وليس العكس.

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