معكرونة بجبن الموزاريلا (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
المكرونة هي من الأكلات المفضلة لدى أغلب الناس وخصوصا لدى الأطفال، لطعمها اللذيذ ولسهولة تناولها.. وتعتبر المعكرونة بالجبنة وجبة شهية وصحية.
المقادير (4 أشخاص)
- المعكرونة: عبوة
- كريمة الطبخ: كوب (سائلة)
- جبن موزاريلا: كوب
- ملح: ملعقة صغيرة
- فلفل ابيض: ملعقة صغيرة
- جوزة الطيب: نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
- الجوز: ملعقة كبيرة (للتزيين)
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طريقة التحضير
1. تسلق المكرونة بماء مغلي عليه زيت وملح وتصفى ثم توضع في صحن التقديم، وذلك بحسب ما ورد في موقع مطبخ سيدتي.
2. تغلى الكريمة مع التحريك المستمر ونضع عليها الملح وجوزة الطيب والفلفل الأبيض وعندما تغلي نضيف جبنة الموزاريلا ونحرك جيداً ثم نضيف الخليط إلى المكرونة وتزين بالجوز حسب الرغبة.
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