بالفيديو والصور.. طريقة عمل "ليزي" كيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعتبر الليزي كيك من الحلويّات السهلة التحضير، وهي محبّبة لدى الجميع، ويمكن أن تحضّرها ربة المنزل بوقت قصير.

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المقادير

- الزبدة : 100 غراماً

- بودرة الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- شوكولاتة نيوتيلا : ربع كوب

- حليب مركز محلى : علبة

- بسكويت دايجستف : عبوة (مكسر)، وذلك بحسب ما ورد في موقع "مطبخ سيدتي".

طريقة التحضير

1. سخني الزبدة في قدر غير لاصق على النار.

2. أضيفي الكاكاو البودرة وقلبي.

3. أضيفي النوتيلا وحركي حتى تمتزج المكونات.

4. أضيفي الحليب المكثف المحلى وقلبي لمدة دقيقة ثم اطفئي النار.

5. أضيفي البسكويت المكسر وقلبي.

6. ضعي الخليط في ورق البلاستيك ولفيه على شكل رول وضعيه بالفريزر لمدة ليلة كاملة.

7. أخرجي الرول من الفريزر قبل التقديم وقطعيه وقدميه فورا.

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