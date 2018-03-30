طريقة سهلة لتحضير فطيرة التفاح بالقرفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التفاح والقرفة عنصران رائعان عند استخدامهما معا، حيث ينتج منهما طعم لاذع لذيذ، والتفاح من الفواكه التي تستخدم في بعض أنواع الحلويات؛ كالتارت، وسلطة الفواكه، وغيرها، أما فيما يخص القرفة فهي من التوابل اللذيذة التي تدخل في أنواع الطبخ والحلويات المختلفة.. إليك طريقة التحضير، وفق موقع "مطبخ سيدتي"..



للعجينة:

الزبدة : 200 غم

صفار البيض : 1 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

طحين : كوب ونصف

سكر البودرة : 4 ملاعق كبيرة

- للحشوة :

التفاح : 4 حبات (مقشر ومقطع مكعبات صغيرة)

سكر : 2 ملعقة كبيرة

القرفة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة (للتزيين)



طريقة التحضير:

1. لتحضير العجينة: في العجانة الكهربائية، ضعي الزبدة، وصفار البيضة، والفانيلا السائلة، والطحين، والسكر البودرة، واعجني حتى تتشكل لديك عجينة متجانسة ومتماسكة.

2. ارفعي العجينة من العجانة، وأدخليها إلى الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

3. افردي العجينة بين ورقتي زبدة، على السطح المراد العمل عليه، وانقلي العجينة للصينية المخصصة للفطاير، وأزيلي الزوائد من أطراف العجينة واحتفظي بها جانباً، واصنعي ثقوباً بالعجينة باستخدام شوكة.

4. لتحضير الحشوة: اخلطي التفاح المقطع، مع السكر، والقرفة، وضعي الحشوة فوق العجينة.

5. افردي ما تبقى من العجينة وقطعيها بالطول، وضعيها فوق الحشوة بالطول والعرض.

6. أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 180، لمدة 25 دقيقة حتى النضوج.

7. رشي القليل من السكر البودرة على الوجه، وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة.

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