طريقة تحضير بسكويت "الكوكيز" الصحي والسريع

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يعتبر الكوكيز من أشهى أنواع البسكويت، وهو من الأكلات الصحية التي يمكن تناولها بين الوجبات الثلاث وخاصة لمتبعي الحمية الغذائية، بالاضافة إلى أنه غير مكلف وسهل التحضير..



مكونات البسكويت:

أربعة أكواب من الطحين الأبيض. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح. كوب من الحليب المكثف المحلى.

نصف كوب من الزبدة الطريّة.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

طريقة التحضير:

1- نحضر حبات الشوكولاتة المختلفة السوداء الفاقعة وحبات الشوكولاتة المخلوطة بالكراميل..



2- نضع البيض و"البيكنج باودر" بالإضافة إلى الملح في وعاء ونخلط جيدا، ثمّ نترك المكوّنات الجافة جانبا..





3-نضيف على المكونات المتجانسة الدقيق الأبيض.. إلا أن تتكون لدينا عجينة متماسكة.







4- نسكب حبات الشوكولاتة على الخليط ثم نخلطها جيدا حتى تختفي الحبات وسط الخليط..



5- نقطع العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم، ثم نضع الدوائر على ورق الزبدة فوق صينية مخصصة للفرن..



6- ندخل الكوكيز إلى فرن متوسط الحرارة لمدة عشرين دقيقة أو حتّى يتحمر، ثمّ نخرجه من الفرن ونضعه جانباً حتّى يبرد. ثم نقدمه مع كوب حليب..

(الصور: من موقع fullforkahead)

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