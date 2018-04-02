برغر السوشي.. وصفة شهية وسهلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



وصفة جديدة تجمع بين طبقين مفضلين لدى العديد من محبي السوشي والبرغر، وهي وصفة برغر السوشي. طريقة تحضير هذا الطبق المميز سهلة جداً.

- المكوّنات:

لتحضير "كعكة الأرز":

كوبان من حبوب الأرز الياباني المطبوخة

ملعقة صغيرة من خل الأرز

ملعقة صغيرة من بذور السمسم

زيت نباتي، للقلي

إقرأ ايضا: حلوى "سمورز تشيز كيك" شهية وسهلة التحضير (فيديو)

- لتحضير "فطيرة السوشي":

نصف كيلوغرام من التن المفرومة (ahi tuna)

ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

½ ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم

½ حبة أفوكادو مقطعة الى مكعبات

- لتحضير حرّ المايونيز الوسابي والزنجبيل:

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة

½ ملعقة صغيرة من الوسابي

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً

1/4 كوب مايونيز

- لتحضر البرغر:

قطعتان من الخس الأحمر

حبة جزر مبروشة

حبة خيار صغيرة مبروشة

¼ حبة ملفوف أحمر المفروم

ملعقة صغيرة من توابل فوريكاك

فيديو لمشاهدة طريقة تحضير الوصفة:

للمزيد:

البرغر النباتي.. طريقة تحضير بأشهى المكونات (فيديو)

طريقة سهلة لتحضير فطيرة التفاح بالقرفة