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برغر السوشي.. وصفة شهية وسهلة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 


وصفة جديدة تجمع بين طبقين مفضلين لدى العديد من محبي السوشي والبرغر، وهي وصفة برغر السوشي. طريقة تحضير هذا الطبق المميز سهلة جداً.

- المكوّنات:
لتحضير "كعكة الأرز":
كوبان من حبوب الأرز الياباني المطبوخة
ملعقة صغيرة من خل الأرز
ملعقة صغيرة من بذور السمسم
زيت نباتي، للقلي

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- لتحضير "فطيرة السوشي":
نصف كيلوغرام من التن المفرومة (ahi tuna)
ملعقة كبيرة من صلصة الصويا
½  ملعقة كبيرة من زيت السمسم
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم
1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
½ حبة أفوكادو مقطعة الى مكعبات

- لتحضير حرّ المايونيز الوسابي والزنجبيل:
ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة
½  ملعقة صغيرة من الوسابي
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً
1/4 كوب مايونيز

- لتحضر البرغر:
قطعتان من الخس الأحمر 
حبة جزر مبروشة
حبة خيار صغيرة مبروشة 
¼ حبة ملفوف أحمر المفروم 
ملعقة صغيرة من توابل فوريكاك

فيديو لمشاهدة طريقة تحضير الوصفة:

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