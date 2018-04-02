برغر السوشي.. وصفة شهية وسهلة (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
وصفة جديدة تجمع بين طبقين مفضلين لدى العديد من محبي السوشي والبرغر، وهي وصفة برغر السوشي. طريقة تحضير هذا الطبق المميز سهلة جداً.
- المكوّنات:
لتحضير "كعكة الأرز":
كوبان من حبوب الأرز الياباني المطبوخة
ملعقة صغيرة من خل الأرز
ملعقة صغيرة من بذور السمسم
زيت نباتي، للقلي
إقرأ ايضا: حلوى "سمورز تشيز كيك" شهية وسهلة التحضير (فيديو)
- لتحضير "فطيرة السوشي":
نصف كيلوغرام من التن المفرومة (ahi tuna)
ملعقة كبيرة من صلصة الصويا
½ ملعقة كبيرة من زيت السمسم
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم
1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم
½ حبة أفوكادو مقطعة الى مكعبات
- لتحضير حرّ المايونيز الوسابي والزنجبيل:
ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة
½ ملعقة صغيرة من الوسابي
1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم ناعماً
1/4 كوب مايونيز
- لتحضر البرغر:
قطعتان من الخس الأحمر
حبة جزر مبروشة
حبة خيار صغيرة مبروشة
¼ حبة ملفوف أحمر المفروم
ملعقة صغيرة من توابل فوريكاك
فيديو لمشاهدة طريقة تحضير الوصفة:
للمزيد:
البرغر النباتي.. طريقة تحضير بأشهى المكونات (فيديو)