حلوى "سمورز تشيز كيك" شهية وسهلة التحضير (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (روميو موسى)

التشيز كيك حلوى أجنبية محببة لدى غالبية الناس. وما يميزها هو إمكان إدخال نكهات مختلفة اليها.

نقدم إليك طريقة تحضير "سمورز تشيز كيك" التي نشرتها صفحة Delish عبر فيسبوك:

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لتحضير العجينة أنت بحاجة إلى:

علبة كاملة من البسكويت المطحون

5 ملاعق من الزبدة الذائبة

ربع كوب من السكر

علبة كاملة من البسكويت

لتحضير التشيز كيك أنت بحاجة إلى:

قالبين من الجبنة الكريمية

¾ كوب من السكر البودرة

كوب ونصف من الكريمة السائلة

ملعقة من الفانيليا السائلة

ربع ملعقة من الملح

حبيبات المارشميلو

لتحضير صلصة الشوكولا أنت بحاجة إلى:

كوب ونصف من حبيبات الشوكولا

¾ كوب من الكريمة السائلة



امزجوا حبيبات الشوكولا مع الكريمة السائلة المسخنة جيداً وقوموا بتحريك المزيج جيداً حتى يتماسك.

وفي وعاء كبير، امزجوا البسكويت المطحون مع الزبدة الذائبة والسكر. ثمّ قوموا بوضع العجينة في قالب الشيز كيك بعد وضع القليل من الزبدة عليه.

قوموا بسكب صلصة الشوكولا على البسكويت وضعوا بعض البسكويت على أطراف القالب.

ضعوا بعدها الجبنة الكريمية في الخلّاط لمدة دقيقتين تقريباً، زيدوا السكر البودرة، الكريمة السائلة، الفانيليا ورشة من الملح ثمّ اخفقوا جيداً.

أخيراً، اسكبوا خليط الجبنة الكريمية في القالب ثم ضعوا طبقة من صلصة الشوكولا وزينوا بحبيبات المارشميلو.

قوموا بوضع القالب في الثلاجة لمدة 5 ساعات وضعوه بعد ذلك في الفرن الساخن لمدة دقيقتين.

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