البرغر النباتي.. طريقة تحضير بأشهى المكونات (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يرغب البعض حاليا بتحضير جميع الأطباق بطريقة نباتية من خلال الاستغناء عن جميع أنواع اللحوم والمنتجات الحيوانية.

إليكم طريقة تحضير "البرغر النباتي" لـ 4 أشخاص:

المكونات:

كوب من الجوز

227 غراماً من الفطر

ملعقتان من زيت الزيتون

ملعقتان من صلصة الصويا المنخفضة الصوديوم

½ ملعقة صغيرة من الكمون

بصلة واحدة مقطّعة

فصّان من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من ملح

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

ملعقة من صلصة الطماطم

كوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة

3 ملاعق كبيرة من الشمندر المبشور

كوب من الأرز البني المطبوخ

ملعقة من المايونيز النباتي

ملعقة صغيرة من صلصلة ورسترشاير النباتية (Worcestershire)

ملعقة صغيرة من صلصة الشواء المدخنة

½ كوب من غلوتين القمح الحيوي

القليل من صلصة الشواء النباتية

4 شرائح جبن نباتي

4 كعكات خبز برغر

المايونيز النباتي للدهن في البرغر

خسّة مقطعة

شرائح من الطماطم

شرائح من البصل الأحمر

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امزجوا الجوز المفروم مع الفطر المفروم في الماكينة. في مقلاة كبيرة وعلى نار متوسطة، ضعوا ملعقة من زيت الزيتون مع مزيج الجوز والفطر لمدة تتراوح بين 5 إلى 8 دقائق. أضيفوا صلصة الصويا والكمون عند الطهي ثم انقلوا الخليط إلى وعاء آخر.

ضعوا ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في المقلاة وأضيفوا البصل واتركوه على النار حتى يذبل أي لمدة 3 دقائق. أضيفوا الثوم، الملح، الفلفل ومعجون (صلصة) الطماطم واتركوا المزيج على النار لمدة لا تتعدى الـ 5 دقائق. أضيفوا الفاصوليا السوداء وخليط البصل إلى المزيج الأخير.

ثمّ انقلوا الخليط إلى وعاء وأضيفوا الشمندر، الأرز، المايونيز النباتي، صلصة ورسسترشاير، والدخان السائل واخلطوا المزيج جيداً. أخيراً أضيفوا غلوتين القمح الحيوي وامزجوا جميع المكونات سوياً واعجنوها جيداً باليدين.

شكلوا قطع البرغر وقوموا بطهيها لمدة 5 دقائق تقريباً. أضيفوا الجبن النباتي كما يظهر الفيديو. أخيراً، قوموا بتجميع المكونات في كعكة البرغر لتناول الوجبة اللذيذة.

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