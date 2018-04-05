بالفيديو.. حلوى "التشوروز" الإسباني

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حلوى "التشوروز"، هي من انواع الحلويات الاسبانية المقلية الشهية spanish churros وهي تشبه الى حد ما اصابع زينب او بلح الشام او الداطلي التركي غير انها تقدم مع الشوكولا الشهي وهي عبارة عن اصابع مقرمشة رائعة المذاق بنكهة القرفة مع الشوكولا، واليك طريقة تحضيرها بحسب ما ورد في موقع مطبخ سيدتي.

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المقادير: (لـ4 اشخاص)

- الماء: كوب

- الزبدة: ملعقة كبيرة

- طحين: كوب

- البيض: 2 حبة

- الفانيليا: ملعقة كبيرة (سائلة)

- سكر: كوب

- القرفة: 2 ملعقة كبيرة (مطحونة)

- الشوكولاتة: كوب (سائلة)

- الزيت: 2 كوب (للقلي)

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طريقة التحضير

1. لتحضير العجين: ضعي كوب من الماء في قدر على النار، ثم أضيفي الزبدة، وحركي حتى تذوب الزبدة، ثم أضيفي الطحين، وحركي حتى تتشكل لديك عجينة متماسكة.

2. ارفعي العجينة عن النار، ثم أضيفي البيض بالتدريج مع التحريك بين حبة وأخرى، وملعقة الفانيلا السائلة.

3. ضعي العجينة بكيس الكريمة الخاص بزيين الحلويات.

4. سخني زيت القلي، وابدأي بقلي قطع من العجينة، حتى يتحول لونها للذهبي الفاتح.

5. اخلطي السكر مع القرفة المطحونة، ومرري قطع العجين المقلية بالخليط.

6. اصنعي ثقباً بحبات العجينة، واحشيها بصوص الشوكولاتة السائلة، وقدميها.

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