شرائح السلمون بصلصة الصويا والزنجبيل.. إنّها الأشهى!
أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
يعتبر سمك السلمون من أكثر الأسماك الدهنيّة المفيدة لجسم الإنسان وصحته، إذ أنه يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الذهنية ذات السلسلة الطويلة والمهمة للجسم.
ولهذا، فإنّ تناوله مهم جداً بالنسبة للصحة، لاسيما مع صلصة الصويا والزنجبيل المميزة واللذيذة، فإليكم المكونات وطريقة التحضير:
المكوّنات:
لتحضير السلمون:
- شريحتان من فيليه السلمون غير منزوعة الجلد (يتم شطفها بالماء البارد ثم تجفيفها)
- فلفل أسود
- ملح
للصلصة:
- ملعقة كبيرة من زيت زيتون
- ملعقة كبيرة من خل التفاح أو العنب
- فصان من الثوم المهروس
- عصير نصف حبة من الحامض
- ملعقة صغيرة سكر بني
- ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
- رشة من السمسم الحب
- بصل أخضر مفروم صغير
- ملعقتان كبيرتان من الصويا صوص
- للتزيين أنتم بحاجة الى الخضار (سوتيه)
طريقة التحضير:
- بداية، يتم خلط جميع مكونات الصلصة، ومن ثم توضع فيها شرائح السلمون لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.
- بعد ذلك، توضع المقلاة على نار متوسطة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ليصار بعد ذلك إلى وضع شرائح السلمون (الجلد من الجهة السفلى) وتركها من دون تقليب لمدة 3 دقائق.
- وهنا تُضاف الصلصة فوق الشرائح التي تم نقعها فيها، ليصار إلى قلب قطع السلمون على الوجه الآخر مدة 3 دقائق حتى تنضج، ثمّ رفعها من المقلاة.
- توضع شرائح السلمون في طبق التقديم، ويضاف إليها ما تبقى من الصلصة في المقلاة.
- يتم تزيين الطبق بالسمسم والبصل الأخضر والخضار.
و "ألف صحة"!!
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