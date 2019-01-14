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شرائح السلمون بصلصة الصويا والزنجبيل.. إنّها الأشهى!

أخبار الآن| دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر سمك السلمون من أكثر الأسماك الدهنيّة المفيدة لجسم الإنسان وصحته، إذ أنه يحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الذهنية ذات السلسلة الطويلة والمهمة للجسم.

ولهذا، فإنّ تناوله مهم جداً بالنسبة للصحة، لاسيما مع صلصة الصويا والزنجبيل المميزة واللذيذة، فإليكم المكونات وطريقة التحضير:

المكوّنات:

لتحضير السلمون:

- شريحتان من فيليه السلمون غير منزوعة الجلد (يتم شطفها بالماء البارد ثم تجفيفها)

- فلفل أسود

- ملح

للصلصة:

- ملعقة كبيرة من زيت زيتون

- ملعقة كبيرة من خل التفاح أو العنب

- فصان من الثوم المهروس

- عصير نصف حبة من الحامض

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

- رشة من السمسم الحب

- بصل أخضر مفروم صغير

- ملعقتان كبيرتان من الصويا صوص

- للتزيين أنتم بحاجة الى الخضار (سوتيه)

طريقة التحضير:

- بداية، يتم خلط جميع مكونات الصلصة، ومن ثم توضع فيها شرائح السلمون لمدة 30 دقيقة في الثلاجة.

- بعد ذلك، توضع المقلاة على نار متوسطة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ليصار بعد ذلك إلى وضع شرائح السلمون (الجلد من الجهة السفلى) وتركها من دون تقليب لمدة 3 دقائق.

- وهنا تُضاف الصلصة فوق الشرائح التي تم نقعها فيها، ليصار إلى قلب قطع السلمون على الوجه الآخر مدة 3 دقائق حتى تنضج، ثمّ رفعها من المقلاة.

- توضع شرائح السلمون في طبق التقديم، ويضاف إليها ما تبقى من الصلصة في المقلاة.

- يتم تزيين الطبق بالسمسم والبصل الأخضر والخضار.

و "ألف صحة"!!

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