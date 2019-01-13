صححي طريقتك.. هكذا يستخدم ورق الألمنيوم في الطهي (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

نحن نستخدم الألمنيوم في المطبخ بشكل يومي تقريباً ، في طهو الطعام ، تخزين بقايا الأكل في الثلاجة ، أو حتى تغليف الطعام الذي نأخده معنا للعمل .



إلا أن الكثيرين لا يدركون أنهم يستخدمون ورق الألمنيوم بطريقة خاطئة في طهي وجبات الطعام في الفرن، وهذا ما أوضحه الطاهي توم كيردج خلال برنامج تلفزيوني.





يقول كيردج إن ورق الألمنيوم يملك وجهين أحدهما لامع والآخر غير لامع، ويجب أن يكون الوجه اللامع للأسفل عند تغليف صينية الطعام قبل وضعها في الفرن لأنه الوجه العاكس، في حين أن الوجه غير اللامع يجب أن يكون للأعلى.







وشرح كيردج هذه الحيلة، خلال إعداده طبق السمك المشوي في الفرن، ضمن وصفات برنامج "فريش ستارت"، الذي يساعد على إصلاح العادات الغذائية لدى المشاهدين.





وعبر الكثير من المشاهدين عن دهشتهم من هذه الحيلة، واعترف الكثيرون أنهم لم يكونوا على علم بها، في حين أنكر فريق آخر أن يكون لاتجاه ورق الألمنيوم أي تأثير على عملية الطهي، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

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