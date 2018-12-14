حادثة مروعة.. صلصة الصويا تتلف دماغ امرأة بشكل دائم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصيبت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 39 عاماً بتلف دماغي دائم، بعدما شربت ليتراً كاملاً من صلصة الصويا.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "المرأة تناولت صلصة الصويا كعلاج منزلي من أجل تطهير القولون، ظناً منها أن ذلك سيخلصها من السموم في جسدها".

ولفت الطبيب المعالج لحالتها أنّ "السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بسكتة قلبية تركت أضراراً جسيمة في أعصاب دماغها لا يمكن مداواته"، كاشفاً أن "مريضته كانت عثرت على فيديو عبر يوتيوب، يدّعي إمكانية تطهير الجسم من خلال شرب صلصلة الصويا".

إلى ذلك، فقد أشارت التقارير الطبية إلى أن "سبب تدهور صحة المرأة على هذا النحو هو وجود 200 غرام من الملح في دمها، أي 5 أضعاف الجرعة القصوى التي يتحملها جسم الإنسان".

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