لطبق معكرونة مثالي.. أنت بحاجة لـ 5 مكونات فقط (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يعد طبق المعكرونة من الاطباق الشهية ذات الشعبية الكبيرة في جميع أنحاء العالم، لكن الكثيرين، يرتكبون العديد من الأخطاء، عند تحضير طبق المعكرونة ففي المنزل أو حتى في المطاعم.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة باريلا، أن 91% من الأستراليين يطهون طبق المعكرونة الكلاسيكية بشكل خاطئ، حيث يتم إضافة الكريمة، عندما يكون البيض هو المكون الأساسي في الوصفة.

ويقول أندريا تريشرو رئيس الطهاة في باريلا، إن السر في تحضير طبق معكرونة مثالي يكمن في بساطة الوصفة، فهي تحتاج إلى خمسة مكونات فقط، والكريمة ليست واحدة منها، وتحتاج الوصفة إلى 5 دقائق للتحضير و10 دقائق للطهي، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

المكونات:

1- 160 غراماً من المعكرونة



2- 80 غراماً من اللحم



3- صفار بيضتين



4- 60 غراماً من الجبنة الإيطالية المبشورة



5- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة



طريقة التحضير:

- طهي السباغيتي في وعاء كبير من الماء المغلي المملح.

- تقطع اللحمة إلى شرائح وتحمر في مقلاة كبيرة على النار دون إضافة الزيت.

- يخفق صفار البيض مع الجبنة وملعقتي طعام من الماء، ويضاف الفلفل الأسود المطحون.

- يصفى الماء من على المعكرونة، وتضاف إلى المقلاة مع اللحمة، ثم يضاف صفار البيض المخفوق، وأخيراً نضيف ملعقة كبيرة من الماء.

- يخلط بعد ذلك الفلفل الأسود والجبنة، وتقدم المعكرونة ساخنة.

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