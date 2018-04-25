بالفيديو: طريقة تحضير كيك البرتقال الشهي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تناول الحلويات بين الوجبات او بعد الوجبات، أمر شائع لدى أغلب الشعوب، خصوصا اذا كانت هذه الحلويات شهية ومحضرة في المنزل.

ومن بين هذه الحلويات كيك البرتقال، اليك بالفيديو طريقة تحضير هذه الحلوى الشهية، بحسب ما ورد في "مطبخ سيدتي".

المقادير لـ 6 اشخاص:

- البيض : 6 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : كوب وربع

- الزيت النباتي : كوب

- برش البرتقال : 1 حبة

- طحين : 2 كوب

- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- عصير البرتقال : كوب

- رذاذ الطبخ : رشّة (لقالب الكيك)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة (لقالب الكيك)

- حليب مركز محلى : حسب الرغبة (للتزيين)

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طريقة التحضير

1. افقسي البيض بوعاء الخلط، وضعي ملعقة صغيرة من الفانيلا واخفقي باستخدام الخفاقة الكهربائية.

2. أضيفي السكر، واستمري بالخفق. ثم صبي الزيت النباتي، واخفقي.

3. أضيفي بشر البرتقال، واخفقي، ثم أضيفي كمية الطحين، وحليب البودرة، والبيكنج باودر، واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات، ثم صبّي عصير البرتقال واخفقي.

4. رشي رذاذ الزيت بقالب الكيك، مع الطحين، وصبي خليط الكيك بالقالب.

5. أدخلي قالب الكيك للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 180، لمدة 55 دقيقة.

6. زيني الكيك بالحليب المكثف المحلى بحسب الرغبة، وقدميه دافئاً أو بارداً.

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