لمحبي الشوكولاتة.. طريقة تحضير كرات الكيك بالنوتيلا (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعد "النوتيلا" من أكثر أنواع الشوكولاتة المحبوبة لدى الصغار والكبار، وهي من المواد التي يمكن استعمالها لتحضير ألذ أنواع الكيك.. إليك طريقة تحضير "كرات الكيك بالنوتيلا" التي لن تكلفك الوقت الكثير، وفق مجلة "سيدتي"..



المقادير (4 أشخاص)

- كيك الشوكولاتة : 2 باكيت (جاهز)

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب ونصف

- الشوكولاتة : كوب (سائلة)

- شوكولاتة فورماسيل : ربع كوب (للتزيين)

طريقة التحضير

1. ضعي كيك الشوكولاتة الجاهز بوعاء الخلط، قطعيه بالسكين، ثم اعجنيه جيداً حتى يتفتت.

2. أضيفي كوب ونصف من شوكولاتة النوتيلا، واعجني المكونات حتى تتجانس جيداً.

3. اصنعي من الخليط كرات صغيرة الحجم وضعيها على طبق جانبي.

4. اغمسي كرات الكيك بالشوكولاتة السائلة حتى تتغطي من جميع الجهات.

5. زيني كرات الكيك بحبيبات الشوكولاتة الملونة (فورماسيل)، وقدميها باردة.







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