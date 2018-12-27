حشوة مثالية لرقائق الجبنة اللذيذة.. جرّبها ولن تندم أبداً
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
ليس هناك ألذ وأطيب من رقائق الجبنة المقلية، التي يحبها الكثيرون. ولتحضيرها بطريقة سهلة وجيّدة، عليك استخدام نوعين من الجبنة: الموزاريلا - جبنة العكاوي التشيكية، إلى جانب الحشوة المثالية. وحتماً، مع فإنّك ستحصل على على الرقائق الشهية الرائعة.
فإليكم المقادير:
- 350 غرام من جبنة العكاوي التشيكية
- 150 غرام من جبنة الموزاريلا
- ملعقتان من البقدونس المفروم
- بصلة واحدة
- رشة من الملح
- رشة من الفلفل الأبيض
- عجينة رقائق جاهزة
طريقة التحضير
- افرم البقدونس جيداً، وثم قطع البصل.
- اخلط البقدونس والبصل مع الجبنة التشيكية وجبنة الموزاريلا.
- ضف القليل من الملح والبهار وقلّب المزيج جيداً.
- قطّع الرقائق على شكل مثلثات وتضاف الجبنة اليها.
- قم بلفّ الرقائق ووضع القليل من الطحين والماء على أطرافها.
- تقلى الرقائق بواسطة الزيت على نار هادئة.
و "ألف صحة وهنا"!!
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