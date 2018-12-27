حشوة مثالية لرقائق الجبنة اللذيذة.. جرّبها ولن تندم أبداً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ليس هناك ألذ وأطيب من رقائق الجبنة المقلية، التي يحبها الكثيرون. ولتحضيرها بطريقة سهلة وجيّدة، عليك استخدام نوعين من الجبنة: الموزاريلا - جبنة العكاوي التشيكية، إلى جانب الحشوة المثالية. وحتماً، مع فإنّك ستحصل على على الرقائق الشهية الرائعة.

فإليكم المقادير:

- 350 غرام من جبنة العكاوي التشيكية

- 150 غرام من جبنة الموزاريلا

- ملعقتان من البقدونس المفروم

- بصلة واحدة

- رشة من الملح

- رشة من الفلفل الأبيض

- زيت نباتي

- عجينة رقائق جاهزة

طريقة التحضير

- افرم البقدونس جيداً، وثم قطع البصل.

- اخلط البقدونس والبصل مع الجبنة التشيكية وجبنة الموزاريلا.

- ضف القليل من الملح والبهار وقلّب المزيج جيداً.

- قطّع الرقائق على شكل مثلثات وتضاف الجبنة اليها.

- قم بلفّ الرقائق ووضع القليل من الطحين والماء على أطرافها.

- تقلى الرقائق بواسطة الزيت على نار هادئة.

و "ألف صحة وهنا"!!

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