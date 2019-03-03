لون يد الملكة اليزابيث يثير مخاوف المتابعين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استضافت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، خلال زيارتهما قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن.

الا أن المثير في هذه الزيارة هو الصور الرسمية التي جمعت الملكة مع ضيوفها الملكيين هو لون يد ملكة بريطانيا مخاوف كبيرة بشأن صحتها.

فالصورة التي جذبت أنظار الجميع عند ملاحظة لون اليد اليسرى للملكة، الأرجواني الغريب. ما أثار المخاوف ، حول الحالة الصحية لملكة بريطانيا، حيث تمنى لها الكثيرون ممن شاهدو الصورة الشفاء العاجل .

ويُذكر أن الشهر الماضي خضعت الملكة لعملية جراحية في العين . وفي يونيو الماضي، أفادت تقارير بأن ملكة بريطانيا اضطرت للانسحاب من اجتماع عُقد في كاتدرائية القديس بولس، لظروف قاهرة، ولكنها عادت إلى أداء واجباتها بعد بضعة أيام.

مصدر الصورة: gololy

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