أنباء جديدة عن جنس طفل ميغان ماركل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

تفاصيل قليلة هي تلك التي تم تداولتها في وسائل الإعلام من الحفل " Baby Shower" الذي استضافه أصدقاء مقربون لميغان ماركل دوقة ساسيكس في نيويورك، لمشاركتها الاحتفال باقتراب موعد ولادتها لطفلها القادم. وكان لافةً المشاركة الجديدة على الانستغرام للطاهية المحترفة والمتخصصة في صنع الكعك والمخبوزات، دارسي ميلر ، نشرت فيها صور قطع الحلوى والبسكويت واللوز المغطى بغطاء من عجينة السكر الوردية، والذي تناولته ميغان وأصدقائها في الحفل المذكور، وهو ما اعتبره الكثيرين من متابعيها دلالة واضحة على أن مولود ميغان القادم سيكون طفلة.

دارسي ميلر كشفت خلال المشاركة عن تعاقد صديقة ميغان المقربة ولاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز معها على صنع قطع الحلوى التي قدمت في الحفل، وكتبت عن ذلك تقول: "لقد تشرفت بتقديم المساعدة لسيرينا ويليامز في صنع حلوى مصنوعة خصيصا من أجل حفل الخاص بميغان"، وهو ما جعل متابعيها يعلقون على المشاركة بالكثير من التعليقات التي تتنبأ بأن مولود ميغان القادم سيكون فتاة، وكان من بين التعليقات المنشورة: "يا إلهي.... هل يعني هذا أن الطفل القادم سيكون أميرة، يا دارسي"

وتأتي أحدث التوقعات عن جنس طفل ميغان ماركل القادم والذي يتوقع أن يولد في أواخر شهر إبريل أو أوائل شهر مايو في هذا العام، بعد أن كشفت تقارير جديدة عن أن تكلفة الحفل الخاص بميغان قد قدرت بما يزيد عن 500 ألف دولار (380 ألف جنيه إسترليني)، وأن الحفل تضمن عدة أنشطة ترفيهية كان من بينها جلسة لتعلم فن تنسيق الزهور تم الاستعانة فيها بخبيرة الزهور لويس ميلر، كما تم الكشف أيضا عن أن مجموعة باقات الزهور وترتيبات الزهور الأنيقة التي قامت ميغان وضيوف حفلها بإعدادها وتنسيقها خلال الحفل تم التبرع بها لصالح مؤسسات خيرية بالاستعانة بمؤسسة التي تقوم بجمع زهور الحفلات المستخدمة وإعدادها وتوزيعها على المؤسسات والجمعيات الخيرية.

وتجدر الاشارة الى أن التقليد الملكي المتعارف عليه بهذا الخصوص، هو أن جنس المولود سيعرفه أبواه فور ولادته ثم يتم الاتصال بملكة بريطانيا لتكون أول شخص خارج غرفة الولادة يعلم بالولادة وبجنس المولود.

مصدر الصور: مجلة هي

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