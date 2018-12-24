المهنة الأكثر درّا للمال في نيويورك

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهرت بياناتُ الرواتب السنوية في مدينة نيويورك، أرقاماً "صادمة" لما يتقاضاه السباكين في المدينة، حتى دخل 23 سباكا في المدينة قائمة أعلى 100 شخص تقاضى أموالا من "ساعات العمل الإضافية".

وقالت صحيفةُ "نيويورك بوست"، إن أحدَ السباكين التابعين لوزارةِ السكن، ويدعى فينشينزو غيوربينو، وعمره خمسةً وخمسين عاما، تقاضى أكثر من مئتي وثلاثة عشر ألف دولار كأجرٍ لساعات العمل الإضافية، بالإضافة لراتبه السنوي "الثابت" الذي يصل لأكثر من 93 ألف دولار.

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