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فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

 

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن واقعة غريبة، خلال زفاف ميغان ماركل على الأمير هاري الأول.

وسرّبت الصحيفة رسائل بريد إلكترونية، تبادلتها ميغان مع إحدى الصديقات، تخبرها بأنها جهزت أكياسا صغيرة تحتوي على بعض الماريغوانا، لتوزيعها على الحاضرين في الزفاف.

كما قالت الصحيفة، إن دوقة ساسيكس قامت بلف سجائر الماريغوانا الممنوعة بنفسها ووضعتها في أكياس الهدايا التي وزعتها على الحضور.

وتزوجت ميغان من المخرج الأميركي تريفور إنغلسون في 2011، في حفل زفاف أقيم في جامايكا، ولكن زواجها لم يستمر سوى عامين.

ووفقا لأصدقاء مقربين من ميغان ، فإنها ليست من مدخني الماريغوانا، لكنها قامت بتلك الحركة لإرضاء أصدقاء زوجها السابق.

فيما تم الكشف أن ابن أخت ميغان، هو شاب يدعى تايلر دولي، يتاجر في زراعة الماريغوانا، مما أثار انتقادات واسعة في بريطانيا.

 

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