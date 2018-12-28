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دوقة كامبريدج في موقف محرج.. والسبب "صور فاضحة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واجهت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ومعها زوجها الأمير وليام، موقفاً محرجاً أمام العائلة الملكية البريطانية، وذلك بعدما عمدت كاترينا دارلينغ، وهي قريبة ميدلتون، إلى تداول صورها الفاضحة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "انستغرام".

وتعمل كاترينا كراقصة، إلاّ أنها لم تكن معروفة بشكل كبير. ولكن عندما تم اكتشاف أنها قريبة ميدلتون، انهالت عروضات كثيرة ومبالغ كبيرة عليها، من أجل الظهور في الكثير من المجلات المثيرة للجدل. 

الجدير ذكره أنّ جدة كاترينا دارلينغ هي أخت جد دوقة كامبريدج توماس هاريسون.

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