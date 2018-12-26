بأمر ملكي.. هدنة بين كيت وميغان لمدة 24 ساعة ( صور )

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

يبدو أن الملكة أخيراً خرجت عن حيادها وأعطت أوامرها الملكية لوقف الحرب الطاحنة بين زوجتي حفيديها كيت ميدلتون وميغان ماركل ، الذي سرب في الفترة الأخيرة ، وطلبت الملكة اليزابيث من الدوقتين أن تنحيا خلافاتهما، وأن يظهرا التماسك والوحدة في فترة أعياد الميلاد، وأثناء القداس في ساندرينغهام.

وقالت مصادر بالبلاط الملكي البريطاني إن ولي العهد الأمير تشارلز أوضح بصورة قاطعة أن أي شقاق بين كيت وميغان يجب ألا يكون واضحا عندما تصلان إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية.

ويبدو أن كيت، دوقة كامبريدج، وميغان، دوقة ساسكس، استمعتا إلى النصائح وظهرتا وهما تتبادلان الضحكات والمزاح أثناء التقاط الصور وهما في طريقهما إلى الكنيسة بجانب زوجيهما.

وقال مصدر إن الملكة والأمير تشارلز سمحا بما حدث بين الدوقتين من دون تدخل من جانبهما، لكنهما أوضحا أن عيد الميلاد هو للعائلة كلها ويجب أن يظهر "الرائعون الأربعة"، كما وصفتهم وسائل الإعلام، بمظهر العائلة المتماسكة.

وأضاف أن هذا يعني أن كيت وميغان يجب أن تسيران معا وأنه يجب ألا يعكر صفو عيد الميلاد أي مظهر من المظاهر السلبية، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وزعم المصدر أن الملكة إليزابيث أبلغت كيت وميغان بضرورة تنحية خلافهما عندما ألقت كلمتها بمناسبة عيد الميلاد.

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