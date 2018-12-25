فضيحة جنسية جديدة تلاحق كيفين سبيسي





أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن مسؤول ادعاء في ولاية ماساتشوستس الأمريكية أن من المقرر استدعاء الممثل الشهير كيفين سبيسي الشهر المقبل على خلفية اتهام بـ"اعتداء جنسي" وضرب صبي مراهق داخل مطعم.

وصرح مايكل أوكيفي، مدعي دائرة كيب وآيلاندس لصحيفة "بوسطن غلوب"، بأن سبيسي سيمثل أمام محكمة دائرة نانتاكيت في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكانت المذيعة الإخبارية السابقة هيذر أونرو قد تقدمت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ببلاغ قالت فيه إن الممثل تحرش جنسيا بابنها، الذي كان حينها يبلغ من العمر 18 عاما، في مطعم في تموز/يوليو 2016.

وكان سبيسي قد اعترف العام الماضي بتحرشه بالممثل أنتوني راب، عندما كان قاصرا، قبل نحو 30 عاما، وقد توالت عشرات الاتهامات له في قضايا مشابهة.

إقرأ أيضاً:

أسرار تكشف لأول مرة.. إليكم أبرز اعترافات النجوم للـ2018



