هل كان "ملك البوب" يكره النساء؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ذي صن)

زعم وادي روبسون وجيمس سايفتشوك أن المغني الأميركي مايكل جاكسون تحرش بهما عندما كانا صغيرين، واعتبرا أن "ملك البوب" كان يكره المرأة ويعتبرها شريرة، وأنه حاول أن يؤلبهما حتى على والدتيهما.

ولفت الرجلان الى أن مايكل جاكسون حاول دفعهما لكراهية أهلهما، والنساء بشكل عام. كما أشارا إلى أن ملك البوب كان يستمع إلى مكالماتهما مع أسرهما عندما كانا يعيشان معه في مزرعته "نيفرلاند".

وقال سايفتشوك "ذات مرة كانت والدتي وشقيقتي تتحدثان معي على الهاتف بشأن والدي، ونظر (جاكسون) إلي وكأنه يقول ’انظر كم مقدار الشر عند المرأة.. إن والدك رجل رائع، والنساء يحكن المؤامرات.. لقد كانت هذه العبارة فكرة دائمة في رأسه".

وكان الرجلان قد تطرقا الى قضية تعرضهما للتحرش من قبل مايكل جاكسون سابقا، وتحدثا عن تجربتهما الحياتية معه قبل عرض الفيلم الوثائقي "الخروج من نيفرلاند" على القناة الرابعة الأسبوع المقبل.

وفي المقابل، رفض ورثة مايكل جاكسون الاتهامات الواردة في الفيلم الوثائقي، واعتبروه محاولة مريضة وبائسة لتشويه صورة "ملك البوب" والتربح منه.

الا أن المثير في القضية أن محققين في دائرة شرطة سانتا باربارا سبق أن أفادوا بأنهم اكتشفوا وجود مدخلا سريا له 3 أقفال عندما أغاروا على المزرعة عام 2003.

مصدر الصورة: eremnews

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