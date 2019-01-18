الهند ..فضيحة تحرّش جنسي في فندق 5 نجوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( timesofindia )

تعرضت امرأة كندية للتحرش في فندق 5 نجوم في الهند من قبل أحد موظفي الفندق ، في حادثة حازت على اهتمام الصحف المحلية والعالمية .

وألقي القبض على موظف الـفندق في جوهو بالهند لتحرشه بالسيدة الكندية .



وقالت المرأة البالغة من العمر 29 عاماً، إنها حاولت إخطار إدارة الفندق بحادثة التحرّش الجنسي التي تعرّضت لها من قبل الموظف، إلا أنه قيل لها إنه عليها أن تقوم هي بنفسها بتقديم شكوى للشرطة من دون أن يتم حتى عرض المساعدة عليها.



بعدها قامت المرأة بتغيير الفندق وحجزت غرفة في فندق آخر قرب المطار، ثمّ تقدّمت بشكوى لشرطة سانتاكروز.



إشارة الى أن المعلومات قد لفتت الى أن المرأة الكندية تزور الهند بشكل دائم بسبب طبيعة عملها، وتقوم دائماً بحجز غرفة في هذا الفندق بجوهو.



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