ما رأي العرب في تحدي البيضة الذي تحول لحديث العالم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة البيضة التي استطاعت أن تحظى بأكبر عدد على الإطلاق من حالات الإعجاب ,على انستغرام، اذ تخطت حاجز الـ 40 مليون لايك فى 11 يوما فقط.

موسوعة غينيس بدورها هنأت البيضة ، وسجلتها في قائمتها العالمية . لكن كيف يرى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحدث العجيب ، أي أسئلة تطرح وأي تناقضات تحملها صورة بيضة ؟

أخبار الآن خرجت في بث حي مع فرح ياسمين للحديث مع متابعيها حول الموضوع على صفحتها على فيسبوك ، فكان حجم المشاركة مهولاً ، فقد تجاوز عدد التعليقات ال500 تعليق ، بينما شوهد أكثر من 15الف مرة ، وحصد أكثر من 400 إعجاب ..

الآراء جاءت متباينة فعلى سبيل المثال يرى Ahmad Abdel Maguid أن لا شيء مميز في البيضة سوى أنها تحدت الصورة الأخرى وقال" ما الشئ المميز فيها....عادة البيض هو رمز للحياة و النماء عند قدماء المصريين بس غالبا اخدت لايكات اكتر بالعند ف الصورة الاخرى "

أما Aymen Boukeloua فيرى أن البيضة تستحق التقدير وعلق بالقور " هذا انتقام برأيي ان البيضة تستحق الاعجاب اكثر من كايلر لاننا نأكلها فهي تقدم لنا خدمة وتشبع بطوننا نحن الشعب المسحوق على عكس كايلر التي لم نستفد منها "

من جانبه يرى Ben Brahim Hainoune ·أن للصورة علاقة بالعقل اللاواعي وقال " بعض الصور بالصدفة يكون لها تاثير على العقل الاواعي ، كما هناك صور يتم تصميمها خصيصا للتاثير على العقل الاواع"

أما Saddam Demiche فيرى أن مشاركة الناس الواسعة في التحدي ليست سوى رغبة منهم في الشعود بأنهم جزء منحدث عالمي وعبر بلهجته بالقول " راهي 44 مليون الان في 8 ايام... و الصراحة انا نشوف بعض التحديات تنجح بضربة حظ و بسبب الفضول و حديث الناس عليها.. كاين لي يعمل لايك و يدخل يبحث على التحدي و يتفاعل معاه فقط باش يحس روحو مواكب للجديد مش شرط يكون عحبو التحدي.."

مصدر الصورة : recode.net

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