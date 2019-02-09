انطلاق مهرجان ضيافة بدورته الثالثة في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

انطلق مهرجان ضيافة اليوم في دورته الثالثة بحضور جموع غفيرة من الفنانين العرب إلى جانب لفيف كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية حيث يعد هذا المهرجان التكريمي الأضخم في العالم العربي

إذ تجسد دورة هذا العام من المهرجان رسالة الإمارات في «عام التسامح» من بوابة الثقافة والفنون والعمل الإنساني، فضلا عن تشجيع المؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي على صناعة مادة مرئية ملهمة عن رؤية دبي في عام 2021



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