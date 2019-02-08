كاظم الساهر طلب تغيير لقبه.. وسلطات العراق توافق (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وافقت وزارة الداخلية العراقية، الخميس الماضي، على طلب الفنان العراقي كاظم الساهر، تغيير لقبه في الأوراق الحكومية الرسمية من "السامرائي" إلى "الساهر".

وأكّد مصدر في "الداخلية" العراقية أنّ "الوزارة وافقت على طلب تقدّم به محامي الساهر عقيل الخزعلي، لتغيير لقبه المعتمد في الوثائق الثبوتية الرسمية". وبذلك، فإنّ مديرية الأحوال المدنية ستستكمل إجراءات تحويل اللقب من "سامرائي" إلى الساهر، في جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالأخير.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تناقلوا صورة للطلب الرسمي الذي تقدّم وكيل "القيصر" المحامي إلى وزارة الداخلية، بغية تغيير اللقب.

وبحسب ما جاء في النص: "أني المواطن كاظم جبار إبراهيم السامرائي، المعروف بهوية الأحوال المدنية الصادر من دائرة أحوال المنصور بسجل 303 صحيفة 10 م رقم الهوية (00497059). أريد تغيير اللقب الخاص بي من السامرائي إلى الساهر، كون اللقب الأخير يمثل إسم الشهرة (كاظم الساهر)، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى".

والساهر هو من مواليد مدينة الموصل العراقية عام 1958، ومعروف بـ"قيصر الغناء العربي" و"سفير الأغنية العراقية".

(مجلة هي)

مصدر الصورة: العرب اليوم

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