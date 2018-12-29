مليون متر مربع من الأنقاض خلفها داعش في الموصل القديمة

أخبار الآن | حصري - الموصل القديمة

هي الأوسع حتى الآن, حملة كبيرة يجري تنفيذها في الموصل القديمة تستهدف رفع الانقاض والمخلفات الحربية ومفخخات داعش, الحملة التي تتم بجهد حكومي تمهد لبدء عمليات الاعمار وعودة من تبقى من السكان الى منازلهم.

مئات الآليات تشارك هنا ضمن حملة سُميت "محو آثار داعش" وتهدف الى إستكمال رفع ما يقارب مليونَ متر مربع من الأنقاض, وقد جرى حتى الآن رفعُ نصف حجم المخلفات التي أعقبت تحرير المدينة من إحتلال داعش.

الموصل القديمة هي آخر المناطق التي تم تحريرها في نينوى قبل أكثر من عام, والاولوية هنا هي فتحُ الطرق والأزقة التي مازالت تغطيها الأنقاض وشواهد حرب التحرير.

الأهالي بدورهم شاركوا في تقديم العون الى جانب الجهد الحكومي الذي إنطلق مستهدفاً تنظيف المدينة مما أصابها جراء الحرب, وبعد عام من تحريرها يأمل هؤلاء الأطفال عودة فضاءات الموصل القديمة نظيفة وآمنة لكي يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي.

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