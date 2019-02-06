خطبة النجمة جنيفر لورنس لكوك ماروني

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام عن خطبة النجمة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار جنيفر لورنس لصديقها كوك ماروني البالغ من العمر 34 عاما.

وهو مدير معرض للأعمال الفنية.

وذكرت مجلة بيبول على موقعها الإلكتروني يوم أمس أن وكيلا عن لورنس، إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني.

وقال موقع بيدج سيكس الذي يتناول أخبار المشاهير إن لورنس شوهدت وهي ترتدي ”خاتما كبيرا“ وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك في الآونة الأخيرة.

وحصلت لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي ”المعالجة بالسعادة“ (سيلفر لينينجز بلايبوك).

وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام ”ألعاب الجوع“ (هانجر جيمز) كما حصلت على ثلاثة ترشيحات أخرى للأوسكار.

وقالت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) إن ماروني هو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك.

وحتى وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء لم يتسن الحصول على تعليق من مدير أعمال لورنس أو المتحدث باسم شركة العلاقات العامة التي تدير أعمالها كما لم يرد معرض ماروني على المكالمات الهاتفية

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