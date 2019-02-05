أنجلينا جولي تزور الروهينغا في بنغلادش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، زيارة لمخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلادش.

وستقوم جولي بتقييم "الاحتياجات الإنسانية للاجئي الروهينغا وبعض التحديات الأكثر خطورة التي تواجه بنغلادش كدولة مضيفة".

كما ستختتم المبعوثة الخاصة زيارتها بلقاء رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة ووزير الخارجية أبو الكلام عبد المؤمن، في العاصمة دكا، لبحث دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحكومة البنغالية.

الأمم المتحدة قالت إن "بنغلاديش تأثرت بشدة نتيجة تدفق أكثر من 730 ألف لاجئ روهينغي من ميانمار منذ عام 2017".

ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن السلطات في ميانمار حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغا.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.

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