مهرجان ضيافة يحتفي بـ"أم كلثوم"هذا العام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

شهد مهرجان ضيافة في دورته الثالثة حضور جمع غفير من الفنانين العرب حيث يعد هذا المهرجان التكريمي الأضخم في العالم العربي.

ليست المرة الأولى التي تشهدُ فيها إمارة دبي توافد المشاهير ضمن مهرجان ضيافة التكريمي في نسخته الثالثة , والذي انطلق من قلب منتجع أتلانتس النخلة، وقد استقطب أبرز الفنانات والفنانين العرب منهم والعالميين, إلى جانب لفيف كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية ، وشهدت السّجادة الحمراء منافسة محتدمة لأبرز إطلالات النجمات.

وتجسد الدورة الـ3 من المهرجان القيم الإنسانية لدولة الإمارات تضامنا مع "عام التسامح" من بوابة الفن والثقافة، كما حملت نسخة هذا العام اسم "كوكب الشرق" أم كلثوم افتتاح المهرجان , تلاه حفل خاص لتوزيع الجوائز , حيث تم تكريم أربع وعشرين من الشخصيات المؤثرة من مشاهير الفن والإعلام والاقتصاد , ومواقع التواصل الإجتماعي, وأصحاب الهمم ، من أربع عشرة دولة في أضخم حدث تكريمي في العالم العربي.

ويسعى المهرجان إلى تحقيق رقم عالمي جديد لدبي, يتمثّل بإنجاز أكبر جائزة تكريمية على الإطلاق, ستدخل في موسوعة غينيس العالمية.

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