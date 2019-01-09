مفاجأة.. الملكة اليزابيث قد تحرم طفل ميغان اللقب الملكي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بعد انتشار الأخبار عن حمل دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، كثرت المعلومات المتعلقة باللقب الملكي الرسمي الذي سيحمله الطفل.

وبحسب صحيفة "Express"، فإنّ "ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد لا تمنح المولود الجديد لقباً ملكياً رسمياً، لا سيما أن والده (الأمير هاري) يريد لطفله أن يعيش حياة طبيعية".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "هذا الأمر يزيد من الأمور تعقيداً أمام الأميرين، إذ أنهما لم يحصلا بعد على الإذن من الملكة كي يلقبا طفلهما بصاحب أو صاحبة السمو الملكي".

وتواجه دوقة ساسكس الكثير من الخلافات، لاسيما مع دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، حيث اعتبرت الأخيرة في تصريحاتٍ مؤخراً، أن "ماركل استخدمتها لتسلق السلم الملكي".

وكانت التقارير أشارت إلى أن "الخلافات زادت بين الدوقتين، للدرجة التي دفعت بالأمير هاري وميغان لترك قصر كنسينغتون في لندن، والانتقال إلى قلعة وندسورز". وكانت الدوقتان ميغان وكيت، تشاجرتا قبل أيام من حفل زفاف الأمير هاري، ودخلتا في جدال حاد بشأن مدى ملاءمة ثوب للأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 أعوام، فيما دخلت كيت في نوبة بكاء بسبب تلك الحادثة.

مصدر الصورة: Observer

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