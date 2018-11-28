شاهد بالصور.. الأخت الروسية التوأم لميغان ماركل!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( wsoe.org )

يخلق من الشبه أربعين ، مثل متوارث ، يثبت حقيقته كل يوم ،حتى ميغان ماركل زوجة الأمير هاري عُثر على واحدة من شبيهاتها الأربعين في روسيا !

وظهرت شبيهة ميغان عندما صور الإعلامي فلاديسلاف بورناشيف مجموعة من الصور الاستطلاعية في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية لصالح وكالة تاس للأنباء، واكتشف أمرا مذهلا عند عملية مونتاج الصور.

ووجد بورناشيف "توأم" دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، من ضمن صور فتيات يكاتيرينبورغ، ونشر الصورة على صفحته في إنستغرام.

وفوجئ متابعو الإنترنت للشبه الكبير بين الدوقة البريطانية وابنة مدينتهم، إلى درجة جعلتهم يعتقدون أنهما توأم.

وعلق بعض متابعي صفحة المصور على إنستغرام بالقول إنهم لم يعرفوا أن الصورة لابنة مدينتهم، لولا التنويه الذي كتبه بورناشيف على صفحته، "إنها الخالق الناطق ميغان".

مصدر الصور : wsoe.org

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