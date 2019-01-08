جراحة تجميلية تودي بحياة مغنٍ جزائري

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي مغني الراي الجزائري هواري المنار في إحدى العيادات الخاصة في العاصمة الجزائرية، جراء خضوعه لجراحة تجميلية. وذكرت وسائل إعلام محلية إن هواري المنار خضع لعملية لشفط الدهون، وتوفي أثناء الجراحة بسكتة قلبية. ولم ترد تفاصيل بشأن الحادثة من جهات طبية رسمية.

والمنار مغني راي وشاعر وملحن وعازف ولد عام 1981 في حي سيدي الهواري في ولاية وهران الجزائرية.

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مصدر الصورة: إرم