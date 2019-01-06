بين إليسا وشكران مرتجى رابطٌ "مُحزن".. ماذا كشفت الأخيرة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت الممثلة السورية شكران مرتجى في حديثها مع مجلة "سول" أنّها "حرمت من الإنجاب مثل الفنانة اللبنانية إليسا"، وقالت: "لا أجدها نهاية العالم، فأنا أؤمن أنّ الله لا يعطي كل شيء ولكل منّا نصيبه".

ولفتت مرتجى إلى أنّها "ليست مع أو ضد تبني الأطفال"، موضحة أنّها "ضد ذلك في المجتمع العربي لأنه لا يحتمل مثل هذه الفكرة"، معتبرة أنّ "المجتمع قاسٍ جداً ولا يتقبّل الآخر، فكيف على الأطفال الذين من الممكن أن يتم تبنيهم".

في سياقٍ آخر، أكّدت مرتجى الشهيرة بدور "فوزية" في مسلسل باب الحارة الشامي، أنّ "الغباء يستفزّها، إضافة إلى الظلم على الصعيدين الشخصي والمهني"، وقالت: "أن يذهب دور مهم لممثلة غير موهوبة ولا تستحق هذه الفرصة، هذا الشيء يزعجني ويؤلمني".

واعتبرت أنّها "تعرضت للظلم في عملها"، لافتة إلى أن "سرّ الحزن في عينيها هو تعرّضها للظلم في مهنتها".

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