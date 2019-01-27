"دايلي ميل" تهاجم ميغان ماركل.. والسبب "الأفوكادو"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار مقال نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية يطال دوقة ساسكس ميغان ماركل، جدلاً واسعاً. فقد حمّل التقرير ماركل "مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان"، وذلك بسبب فطورٍ قدّمته إلى أحد أصدقائها المقربين.

وفي التفاصيل بحسب موقع "cosmopolitan"، فإنّ "الدوقة أعدّت وجبة فطور لأحد أصدقائها المقرّبين، وهو خبير التجميل دانيال مارتن، الذي قام بنشر صورة للفطور عبر صفحته الخاصة على "انستغرام"، وقد تألّف من الخبز والافوكادو المهروس".

وبعد ذلك، نشرت "دايلي ميل" تقريراً كشفت فيه أنّ "الطبق هو السبب الرئيسي للجفاف وحالات القتل تحت عنوان "كيف لوجبة الأفوكادو المفضلة لدى ميغان ماركل أن تغذي انتهاكات حقوق الإنسان والجفاف والقتل".

ولفت المقال إلى أنه "رغم الفوائد الصحية الكثيرة للأفوكادو، إلاّ أنّ زراعة الأفوكادو المنتشرة في العالم الثالث ترتبط بنقص المياه وانتهاكات حقوق الإنسان وإزالة الغابات بشكل غير قانوني في هذه الدول".

ما نشرته الصحيفة البريطانية استفزّ العديد من روّاد مواقع التواصل، الذين قاموا بانتقادها بشكلٍ لاذع، بعدما حمّلت ميغان مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان بسبب فطور.

مصدر الصورة: Hello Magazine

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