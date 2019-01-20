وفاة الاعلامية مي منسى

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توفيت الاعلامية والروائية والناقدة الفنية مي منسى، مساء السبت، بعد معاناة من طارئ صحي منذ حوالي الأسبوع.

والراحلة من مواليد العام 1939، حاصلة على دبلوم دراسات عليا في الأدب الفرنسي. انطلقت في عالم الصحافة منذ العام 1959 في "تلفزيون لبنان"، كمذيعة ومعدة لبرنامجي: "نساء اليوم" و"جرف على طريق الزوال". ثم عملت في جريدة "النهار"، ناقدة في شؤون الأدب والمسرح والموسيقى. وتولت بعد ذلك رئاسة تحرير مجلة "جمالك" الشهرية.

وبالاضافة إلى عملها الإعلامي، كتبت الراحلة 6 روايات هي: "أوراق من دفاتر شجرة رمان" 1998، "المشهد الأخير" 2003، "أنتعل الغبار وأمشي" 2006، "الساعة الرملية" 2008، "حين يشق الفجر قميصه" 2009، تماثيل مصدعة" 2013، و"ماكنة الخياطة" 2012.

ودخلت روايتها "أنتعل الغبار وأمشي" في القائمة النهائية لجائزة "بوكر" العالمية للرواية العربية لعام 2008

إقرأ أيضاً:

وفاة الفنان المصري سعيد عبد الغني عن عمر ناهز الـ81 عاما