تاراجي هينسون تقرأ أفكار الرجال في فيلم "What Men Want"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فيلم "What Men Want" سيعرض على شاشات السينما في 8 فبراير 2019 ، يحكي قصة امرأة يتم السيطرة عليها من قبل الذكور في مهنتها، لكنها تكتسب ميزة غير متوقعة عندما تتطور لديها قدرة على سماع أفكار الرجال.

الممثلة الأمريكية تاراجي هينسون بطلة الفيلم تجسد دور امرأة تعمل في وسط ذكوري لا يأمن بقدرات النساء، وعندما تطور قدرة لسماع أفكار الرجال المحيطين بها، تكتشف أشياء لم تكن تتوقعها.

تشارك في فيلم "وات من وانت" الممثلة الأمريكية ويندي ماكليندون كوفي والتي بدأت مسيرتها المهنية من خلال شبكة كوميدي سنترال في مسلسل Reno_911.

ومن نجوم فيلم "وات من وانت" الممثل الأمريكي ماكس غرينفيلد والذي بدأ مسيرته الفنية سنة 2000.

من أبرز نجوم فيلم "وات من وانت" الممثل والكوميدي الأمريكي تريسي مورغان, عرف بظهوره من ضمن طاقم عمل ساترداي نايت لايف، وظهوره في المسلسل الكوميدي الأمريكي 30 روك .

وقد حضر العرض الخاص لفيلم "وات من وانت" في جورجيا المنتج الأمريكي جيمس لوبيز والمخرج الأمريكي ويل باكر والممثل الأمريكي أستون جون إضافة إلى نجوم آخرين.

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