شاهد مشاركة مشاهير العرب في تحدي الـ10 سنوات.. الصور صادمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

اجتاح تحد جديد تطبيق التواصل الاجتماعي المختص بالصور انستغرام حيث يقوم فيه المستخدم بنشر صورتين له الفرق بينهما 10 أعوام ويترك الحكم للجمهور وشارك العديد من مشاهير العرب في تحدي الـ 10 سنوات "#10 yearschallenge".

شاهدوا كيف كانت أشكال النجوم العرب قبل 10 أعوام.

1- شارك المخرج عمرو سلامة في تحدي الـ 10 سنوات بهذه الصورة

2- أما دنيا سمير غانم ، فشاركت بهذه الصورة

3- شادي شامل صدم الجمهور بتغير ملامحه خلال مشاركته في تحدي الـ 10 سنوات

4- هنا شيحة انضمت للنجوم المشاركين في التحدي بهذه الصورة

5- نسرين إمام شاركت بهذه الصورة

6- شاركت الفنانة رانيا يوسف في تحدي الـ 10 سنوات، فأكد الجمهور أن ملامحها لم تتغير كثيرا عن الآن

7- نشرت إيناس عز الدين نجمة اراب ايدول صورتها قبل 10 سنوات، لتثير ذهول الجمهور بتغير ملامحها

8- النجم المغربي ريدوان شارك في التحدي بهذه الصورة

9- وبهذه الصورة شاركت إيمان العاصي

10- شيماء سيف شاركت بطريقة طريفة في تحدي الـ 10 سنوات، لتنشر صورتها مع صورة النجمة هيفاء وهبي في إشارة منها أنها ستكون هكذا بعد 10 أعوام وعلقت عليها : "مفيش مستحيل"

11- وشاركت الفنانة انجي وجدان أيضاً

12- مشاركة الفنان عمرو وهبة كانت طريفة للغاية في تحدي الـ 10 سنوات، حيث قارن صورته وهو مراهق مع صورة للنجم العالمي كريس هيمسورث

مصدر الصور : @layalina

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